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Metal Cross

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Новый альбом METAL CROSS выйдет зимой



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METAL CROSS выпустят новую студийную работу, получившую название "Soul Ripper", двадцать пятого февраля на From The Vaults на CD и в цифровом варианте, а также лимитированном виниле.

Трек-лист:

“My Time”
“Soul Ripper”
“Written In The Sand”
“Fall Of Cimbria”
“Distasteful Party”
“Memento Mori”
“The Drone”
“Vernal Equinox”

Видео на “Distasteful Party” доступно ниже.

Reunited METAL CROSS To Release Soul Ripper In February



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