Новый альбом METAL CROSS выйдет зимой



METAL CROSS выпустят новую студийную работу, получившую название "Soul Ripper", двадцать пятого февраля на From The Vaults на CD и в цифровом варианте, а также лимитированном виниле.



Трек-лист:



“My Time”

“Soul Ripper”

“Written In The Sand”

“Fall Of Cimbria”

“Distasteful Party”

“Memento Mori”

“The Drone”

“Vernal Equinox”



Видео на “Distasteful Party” доступно ниже.







