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Новый альбом METAL CROSS выйдет зимой
METAL CROSS выпустят новую студийную работу, получившую название "Soul Ripper", двадцать пятого февраля на From The Vaults на CD и в цифровом варианте, а также лимитированном виниле.
Трек-лист:
“My Time”
“Soul Ripper”
“Written In The Sand”
“Fall Of Cimbria”
“Distasteful Party”
“Memento Mori”
“The Drone”
“Vernal Equinox”
Видео на “Distasteful Party” доступно ниже.
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