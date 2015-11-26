Фраза, имя группы
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С Новым годом!
Друзья!
Администрация портала от всей души поздравляет всех пользователей и гостей сайта с новым, 2022 годом!
Желаем вам мощнейшего здоровья, огромных финансовых пополнений, благополучия в семье и колоссального объёма качественной музыки. Пусть следующий год станет лучше нынешнего и предыдущего.
Мы, в свою очередь, будем и дальше радовать вас новостями из мира Darkside-музыки и публиковать рецензии и интервью с вашими любимыми исполнителями.
С Новым годом! Ура!
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YNWA
31 дек 2021, 17:54
Спасибо! Всем здоровья, всем удачи, всем счастья!
Всем Пурпле!
father
31 дек 2021, 17:55
Спасибо дарксайду за интервью с бывшими, рассказы о долобене, иммудонах и о сдавании назад, за разработанные булки Хэлфорда и конечно за Теда нашего Ньюджента! Накачу кагорчику и балтики 9 за то, чтобы в 2022 градус не понижался!
smoke36
31 дек 2021, 18:12
Thanks! Happy New Year! ☃
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YNWA
Всем Пурпле!
father
smoke36
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).