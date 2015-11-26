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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 156

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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С Новым годом!



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Друзья!

Администрация портала от всей души поздравляет всех пользователей и гостей сайта с новым, 2022 годом!

Желаем вам мощнейшего здоровья, огромных финансовых пополнений, благополучия в семье и колоссального объёма качественной музыки. Пусть следующий год станет лучше нынешнего и предыдущего.

Мы, в свою очередь, будем и дальше радовать вас новостями из мира Darkside-музыки и публиковать рецензии и интервью с вашими любимыми исполнителями.

С Новым годом! Ура!



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA


31 дек 2021, 17:54		Спасибо! Всем здоровья, всем удачи, всем счастья!
Всем Пурпле!

father


31 дек 2021, 17:55		Спасибо дарксайду за интервью с бывшими, рассказы о долобене, иммудонах и о сдавании назад, за разработанные булки Хэлфорда и конечно за Теда нашего Ньюджента! Накачу кагорчику и балтики 9 за то, чтобы в 2022 градус не понижался!

smoke36


31 дек 2021, 18:12		Thanks! Happy New Year! ☃


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