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С Новым годом!



Друзья!



Администрация портала от всей души поздравляет всех пользователей и гостей сайта с новым, 2022 годом!



Желаем вам мощнейшего здоровья, огромных финансовых пополнений, благополучия в семье и колоссального объёма качественной музыки. Пусть следующий год станет лучше нынешнего и предыдущего.



Мы, в свою очередь, будем и дальше радовать вас новостями из мира Darkside-музыки и публиковать рецензии и интервью с вашими любимыми исполнителями.



С Новым годом! Ура!





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