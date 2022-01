Новое видео DIAMORTE

сегодня



"Where The Light Grows Cold", новое видео группы DIAMORTE, доступно для просмотра ниже.



Performed by:

Budapest Scoring – Live Orchestra and Choir Performance

Drake Mefestta – Lacroix, Guttural Vocalist

James Dorton – Dorian, Guttural/Bass Vocalist

Colin Parks – Majin, The Betrayer, Baritone Vocalist

Mordian – Fayte, Alto Vocalist

Rachl Quinn – Cordelia, High Soprano Vocalist

Drew Hurst – Guitars



Special Guests:

James Stewart – Drums

Mike LePond - Bass

James Stephenson – Guitars

Jon Phipps – Pre-Production/Sound Design

Spencer Creaghan – Virtual Orchestration







