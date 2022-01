сегодня



Концертное видео TULIP



TULIP опубликовали концертный ролик к композиции "The Witch", выпущенный в рамках ЕР "The Witch" в сентябре прошлого года.



Трек-лист:



"Sidewinder"

"Clone"

"Proxy"

"The One"

"The Witch"

"Bird Set Free"







