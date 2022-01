сегодня



Новое видео PRIMALFROST



"Tenebrous Skies", новое видео one-man-проекта PRIMALFROST, основанного Dean'ом Paul'ом Arnold'ом (туровым гитаристом Belphegor, Operus, ex-Vital Remains), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lost Elegies", выпущенного 28 декабря. За сведение и мастеринг отвечал Jonathan Lefrancois-Leduc (Blackguard, Ex Deo), а за оформление Jan Yrlund (Manowar, Tyr, Korpiklaani).



Трек-лист:



"Maelstrom"

"Bringer Of Immensity"

"Nomad"

"Stormbearer"

"Voyage Into Ruin"

"Solace Kingdom"

"As Embers Wane"

"Tenebrous Skies"







