сегодня



Профессиональное видео с выступления SKELETONWITCH



Профессиональное видео с выступления SKELETONWITCH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2011, доступно для просмотра ниже:



"Upon Wings Of Black"

"Submit To The Suffering"

"Crushed Beyond Dust"

"Reduced To The Failure Of Prayer"

"Beyond The Permafrost"

"Sacrifice For The Slaughtergod"

"Strangled By Unseen Hands"

"The Infernal Resurrection"

"Within My Blood"







+0 -0



просмотров: 182