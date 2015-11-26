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Skeletonwitch

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8 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SKELETONWITCH

6 июл 2018 : 		 Новый трек SKELETONWITCH

27 апр 2018 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH выйдет в июле

5 мар 2018 : 		 SKELETONWITCH расстались с барабанщиком

3 ноя 2017 : 		 Новый альбом SKELETONWITCH выйдет весной

27 окт 2017 : 		 SKELETONWITCH отправились в студию

31 авг 2016 : 		 SKELETONWITCH выпустили пиво

16 авг 2016 : 		 Новый EP SKELETONWITCH доступен для прослушивания

9 авг 2016 : 		 Концертное видео SKELETONWITCH

17 июн 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

1 июн 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет в августе

21 мар 2016 : 		 Новый ЕР SKELETONWITCH выйдет летом

9 мар 2016 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

11 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH объявили имя вокалиста

10 фев 2016 : 		 SKELETONWITCH завершили запись

19 мар 2015 : 		 SKELETONWITCH начали работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 Переиздание SKELETONWITCH выйдет в ноябре

26 авг 2014 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

4 мар 2014 : 		 SKELETONWITCH выпускают винил

21 янв 2014 : 		 Благотворительный релиз SKELETONWITCH

30 окт 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

12 окт 2013 : 		 Новая песня SKELETONWITCH

17 сен 2013 : 		 Новое видео SKELETONWITCH

14 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKELETONWITCH

29 май 2013 : 		 Название нового альбома SKELETONWITCH

9 апр 2013 : 		 SKELETONWITCH начали запись
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Профессиональное видео с выступления SKELETONWITCH



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Профессиональное видео с выступления SKELETONWITCH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2011, доступно для просмотра ниже:

"Upon Wings Of Black"
"Submit To The Suffering"
"Crushed Beyond Dust"
"Reduced To The Failure Of Prayer"
"Beyond The Permafrost"
"Sacrifice For The Slaughtergod"
"Strangled By Unseen Hands"
"The Infernal Resurrection"
"Within My Blood"

SKELETONWITCH Live At Wacken Open Air 2011; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming



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