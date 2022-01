сегодня



Новый ЕР GREAT AMERICAN GHOST выйдет зимой



GREAT AMERICAN GHOST выпустят новый ЕР "Torture World" 20 января на MNRK Heavy. Продюсером материала был Will Putney (A Day To Remember, Knocked Loose, The Amity Affliction).

