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Shield Of Wings

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Новое видео SHIELD OF WINGS



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"Wetland", новое видео группы SHIELD OF WINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unfinished", выходящего 11 февраля.

Трек-лист:

"Crushing Hail"
"Native Colossus"
"Breathing"
"Frozen Harbor"
"Cedar"
"Wetland"
"Mind Of Myth"
"Sunfire Shower"
"Come Home"
"The Scarred Clay Reshaping"

SHIELD OF WINGS Release Music Video For



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