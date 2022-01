сегодня



Новое видео SHIELD OF WINGS



"Wetland", новое видео группы SHIELD OF WINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unfinished", выходящего 11 февраля.



Трек-лист:



"Crushing Hail"

"Native Colossus"

"Breathing"

"Frozen Harbor"

"Cedar"

"Wetland"

"Mind Of Myth"

"Sunfire Shower"

"Come Home"

"The Scarred Clay Reshaping"







+0 -0



просмотров: 140