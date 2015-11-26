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Deaf Club

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DEAF CLUB представили новый материл



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Группа DEAF CLUB, в состав которой входят Justin Pearson (The Locust, Dead Cross, Planet B), Brian Amalfitano (ACxDC), Scott Osment (Weak Flesh), Jason Klein (Run With The Hunted) и Tommy Meehan (The Manx, Chum Out!), опубликовала видео с представления нового альбома "Productive Disruption".




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