все новости группы







Wolfbastard

Великобритания

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/dbeatblackmetal





18 янв 2022 : Новая песня WOLFBASTARD



сегодня



Новая песня WOLFBASTARD



"Black Friday", новая песня WOLFBASTARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hammer The Bastards", выход которого намечен на 14 января на Clobber Records.



Трек-лист:



01. Can't Escape The Grave

02. Black Friday

03. Hammer The Bastards

04. Buckfast Blasphemies

05. Death Creeping In

06. Drag Me To Hell

07. Fear The Exxxekutioner

08. Morbid Fucking Hell

09. Nun Krüsher

10. Returning Evil

11. Pissing On The Sacred Ground

12. When Will It End

13. Graveyard Slag







+0 -0



просмотров: 171