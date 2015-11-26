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Aeviterne

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Новая песня AEVITERNE



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"Denature", новая песня группы AEVITERNE, в состав которой входят бывшие участники Flourishing / Tombs / Artificial Brain, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Ailing Facade", выход которого намечен на 18 марта на Profound Lore Records.




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