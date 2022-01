Новая песня AEVITERNE

все новости группы







Aeviterne

США

-

-

"Denature", новая песня группы AEVITERNE, в состав которой входят бывшие участники Flourishing / Tombs / Artificial Brain, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Ailing Facade", выход которого намечен на 18 марта на Profound Lore Records.

The Ailing Facade by AEVITERNE





