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Elegeion

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ELEGEION завершили запись



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17 лет спустя после выхода прошлого альбома "The Last Moment" группа ELEGEION сообщила о завершении работы над новым материалом, опубликовав в начале этого года следующее сообщение:

«Желаем всем и каждому лучшего и более продуктивного 2022 года. Приехав из Мельбурна, самого закрытого города в мире, мы сумели завершить новый альбом за 12 месяцев, которые постоянно прерывались, а злосчастная болезнь снова помешала нашим усилиям по мастерингу в Швеции до января 2022 года (надеемся). Но не всё потеряно. Мы сделали несколько потрясающих иллюстраций для альбома и начали работу над нашим первым музыкальным видео, надеясь заручиться достаточной поддержкой наших давних и преданных поклонников, чтобы выпустить продукт наших усилий».



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