Glasya

Португалия

Facebook: https://www.facebook.com/GlasyaOfficial/





13 янв 2022 : Новое видео GLASYA



сегодня



Новое видео GLASYA



"From Enemy To Hero", новое видео группы GLASYA, доступно для просмотра ниже. Этот трек (в записи которого в качестве специального гостя принимал участие Marco Pastorino из TEMPERANCE) взят из нового альбома "Attarghan", выход которого намечен на 18 февраля на Scarlet Records.



Трек-лист:



01. Attarghan

02. From Enemy To Hero

03. Way To Victory

04. Retaliation

05. First Taste Of Freedom

06. Journey To Akhbar

07. Queen's Temptation

08. Battle For Trust

09. The Sound Of 10000 Feet Marching

10. Within The Sandstorm

11. We Weren't Meant To Be

12. At The Empire's Gate

13. Eye To Eye, Sword To Sword

14. A New Era Has Come

15. The Legend Lives On







