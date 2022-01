сегодня



Новый альбом TRISTITIA выйдет весной



TRISTITIA весной этого года выпустят новую работу, получившую название "Doomystic".



Трек-лист:



01. The Withering

02. Doomystic

03. The Crosses

04. Witches Dawn

05. Frozen Solitude In The Coven Of Witches

06. Where Flowers Wither

07. Medievil Crucidiction

08. Moon Ghost

09. The Other Side





+0 -0



просмотров: 352