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Black Rainbows

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Концертное видео BLACK RAINBOWS



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BLACK RAINBOWS опубликовали концертное видео на "Desert Sun". Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At Desertfest Belgium", выход которого намечен на 15 февраля.

Трек-лист:

01. Evil Snake
02. The Prophet
03. Supernova & Asteroid + Fire In The Space (unreleased track)
04. Black To Comm (MC5 cover)
05. Desert Sun (unreleased track)
06. Isolation
07. Grindstone
08. The Hunter




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