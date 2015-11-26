Концертное видео BLACK RAINBOWS

BLACK RAINBOWS опубликовали концертное видео на "Desert Sun". Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At Desertfest Belgium", выход которого намечен на 15 февраля.
Трек-лист:
01. Evil Snake
02. The Prophet
03. Supernova & Asteroid + Fire In The Space (unreleased track)
04. Black To Comm (MC5 cover)
05. Desert Sun (unreleased track)
06. Isolation
07. Grindstone
08. The Hunter
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