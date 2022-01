сегодня



Концертное видео BLACK RAINBOWS



BLACK RAINBOWS опубликовали концертное видео на "Desert Sun". Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At Desertfest Belgium", выход которого намечен на 15 февраля.



Трек-лист:



01. Evil Snake

02. The Prophet

03. Supernova & Asteroid + Fire In The Space (unreleased track)

04. Black To Comm (MC5 cover)

05. Desert Sun (unreleased track)

06. Isolation

07. Grindstone

08. The Hunter







