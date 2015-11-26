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Dare

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Новая песня DARE



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"Born In The Storm", новая песня группы DARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Road To Eden", выход которого запланирован на первое апреля.

Трек-лист:

01. Born In The Storm (4:45)

02. Cradle To The Grave (4:21)

03. Fire Never Fades (3:51)

04. Road To Eden (4:07)

05. Lovers And Friends (3:43)

06. Only The Good Die Young (4:37)

07. I Always Will (4:24)

08. Grace (3:44)

09. The Devil Rides Tonight (3:49)

10. Thy Kingdom Come (4:30)

11. Born In A Storm (Romesh Remix) (4:21)

Former THIN LIZZY Keyboardist DARREN WHARTON's DARE To Release 'Road To Eden' Album In April





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