Новая песня DARE



"Born In The Storm", новая песня группы DARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Road To Eden", выход которого запланирован на первое апреля.



Трек-лист:



01. Born In The Storm (4:45)



02. Cradle To The Grave (4:21)



03. Fire Never Fades (3:51)



04. Road To Eden (4:07)



05. Lovers And Friends (3:43)



06. Only The Good Die Young (4:37)



07. I Always Will (4:24)



08. Grace (3:44)



09. The Devil Rides Tonight (3:49)



10. Thy Kingdom Come (4:30)



11. Born In A Storm (Romesh Remix) (4:21)













