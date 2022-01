сегодня



Новое видео TORCHBEARER



"Never Forgive", новое видео TORCHBEARER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Solace", выход которого намечен на 21 января.



Трек-лист:



Solace

Frostbite

All Out Warfare

Never Forgive

Dopesick

Psychosis

Mekong Delta Blues

Wolves & Sheep

4 Walls

Hail Mary







+0 -0



просмотров: 107