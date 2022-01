Видео с текстом от NORÐ

сегодня



Группа NORÐ опубликовала официальное видео с текстом на песню "Fear Reigns", которая взята из альбома "Machine Blood", выходящего четвертого марта на Inverse Records.



Трек-лист:



Prologue

Left Behind

Fear Reigns

Depleted Soil

The Swordsman

The Run

Endless Stream

Seasons Erased

Law of Jante

Machine Blood

Epilogue







