Новое видео GHOST TOAST



“Get Rid of”, новое видео GHOST TOAST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shade Without Color", выход которого намечен на третье марта на Inverse Records.



Трек-лист:



Get Rid Of

Leaders

Chasing Time

Let Me Be No Nearer

Acceptance

Deliberate Disguises

Reaper Man

Whimper

Rejtekből







