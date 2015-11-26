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Ghost Toast

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Новое видео GHOST TOAST



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“Get Rid of”, новое видео GHOST TOAST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shade Without Color", выход которого намечен на третье марта на Inverse Records.

Трек-лист:

Get Rid Of
Leaders
Chasing Time
Let Me Be No Nearer
Acceptance
Deliberate Disguises
Reaper Man
Whimper
Rejtekből




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