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Новое видео GHOST TOAST
“Get Rid of”, новое видео GHOST TOAST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shade Without Color", выход которого намечен на третье марта на Inverse Records.
Трек-лист:
Get Rid Of
Leaders
Chasing Time
Let Me Be No Nearer
Acceptance
Deliberate Disguises
Reaper Man
Whimper
Rejtekből
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