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A Rising Force

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Новое видео A RISING FORCE



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"Undertow", новое видео группы A RISING FORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Undertow", выход которого состоялся в мае на HighVolMusic.

Трек-лист:

"Undertow"
"Love And War"
"Crushed"
"Freaks"
"Black Eyed Suzy"
"Yesterdaze Hell"
"Giza"
"War Machine"
"Uncle Tom's Cabin"
"Retribution"




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