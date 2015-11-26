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Новое видео A RISING FORCE



"Undertow", новое видео группы A RISING FORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Undertow", выход которого состоялся в мае на HighVolMusic.



Трек-лист:



"Undertow"

"Love And War"

"Crushed"

"Freaks"

"Black Eyed Suzy"

"Yesterdaze Hell"

"Giza"

"War Machine"

"Uncle Tom's Cabin"

"Retribution"

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