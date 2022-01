сегодня



Новое видео MISFIRE



"Fractured", новое видео группы MISFIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sympathy For The Ignorant", выходящего первого апреля на MNRK Heavy.



Трек-лист:



"Fractured"

"Red Flag"

"War Of Mine"

"Skin Of Mirrors"

"Death Trap"

"No Offense "

"R.I.P."

"He Said, She Said"

"L.Y.S. "

"Sympathy For The Ignorant"







