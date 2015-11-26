|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео MISFIRE
"Fractured", новое видео группы MISFIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sympathy For The Ignorant", выходящего первого апреля на MNRK Heavy.
Трек-лист:
"Fractured"
"Red Flag"
"War Of Mine"
"Skin Of Mirrors"
"Death Trap"
"No Offense "
"R.I.P."
"He Said, She Said"
"L.Y.S. "
"Sympathy For The Ignorant"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).