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Misfire

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Новое видео MISFIRE



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"Fractured", новое видео группы MISFIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sympathy For The Ignorant", выходящего первого апреля на MNRK Heavy.

Трек-лист:

"Fractured"
"Red Flag"
"War Of Mine"
"Skin Of Mirrors"
"Death Trap"
"No Offense "
"R.I.P."
"He Said, She Said"
"L.Y.S. "
"Sympathy For The Ignorant"

MISFIRE - Chicago Old-School Thrash Trio To Release Sympathy For The Ignorant Debut Via MNRK Heavy;



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