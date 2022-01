сегодня



Новое видео DAGOBA



“The Last Crossing”, новое видео группы DAGOBA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "By Night", выходящего 18 февраля на Napalm Records.



Трек-лист:



"Neons"

"The Hunt"

"Sunfall"

"Bellflower Drive"

"On The Run"

"Break"

"City Lights"

"Nightclub"

"Summer's Gone"

"The Last Crossing"

"Stellar"







