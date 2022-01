сегодня



Новый альбом DANCE WITH THE DEAD доступен для прослушивания



"Driven to Madness", новый альбом DANCE WITH THE DEAD, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



00:00 - March of the Dead (Intro feat. John Carpenter & Cody Carpenter)

2:01 - Firebird

5:35 - Hex

9:15 - Sledge

12:40 - Kiss of the Creature

16:25 - Wyrm of Doom

20:46 - Start the Thaw

24:58 - I'm Your Passenger

28:55 - Nebula

34:33 - A New Fear







+0 -0



просмотров: 77