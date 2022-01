Видео с текстом от SMITH & SWANSON

сегодня



"Refuse", официальное видео проекта SMITH & SWANSON, в состав которого входят Phil Swanson (VESTAL CLARET, ATLANTEAN KODEX, HOUR OF 13, UPWARDS OF ENDTIME, NIGHTBITCH, BRITON RITES, LORDS OF TRIUMPH, SUMERLANDS и SOLEMN LAMENT) и и Tim Schmidt (NAKED STAR, SEAMOUNT и THRONEHAMME), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Smith & Swanson", выход которого намечен на 25 февраля на No Remorse Records:



1. No Colors

2. Like Glass

3. Refuse

4. Lucifer And Diana

5. Bastard

6. Song For Harry

7. Worms







