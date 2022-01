все новости группы







18 янв 2022 : Новая песня FORTUNE CHILD



сегодня



Новая песня FORTUNE CHILD



"Far", новая песня группы FORTUNE CHILD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Close to the Sun", продюсером которого был Kevin Elson (JOURNEY, MR. BIG), а релиз намечен на март этого года.







