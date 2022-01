сегодня



Новая песня CEDARS



‘Circles‘, новая песня CEDARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Cowards”:



Claymore

Lost at Sea

Chasing Vapor

Happy Now

Mockingbirds

Funeral Dress

Formerly Known

Give Up The Ghost

Bearing Swords

Cowards

Liminal https://cedars.band/







