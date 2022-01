сегодня



Новый альбом WARMOON LORD доступен для прослушивания



«Battlespells», новый альбом WARMOON LORD, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



00:00 Virtus Tenebris

02:32 Purging Nefarious Vortex

07:09 Of A Moribund Vision

12:22 The Key Of The Moonpiercer

19:18 Empowered With Battlespells

26:00 Oracles Of War

30:47 In Perennial Twilight







