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Ritva Nero

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Новое видео RITVA NERO



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"Master Of Maanitus", новое видео RITVA NERO, доступно для просмотра ниже.

В главной роли Эрика Хаммарберг.
Режиссёры: Мария Раннанхеймо и Ритва Неро.
Отрывки из фильмов «Карельская деревенская жизнь» (1936) и «Повседневная жизнь в Аунусе» (1943) © Национальный аудиовизуальный институт, Финляндия.




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