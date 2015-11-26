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Новое видео RITVA NERO



"Master Of Maanitus", новое видео RITVA NERO, доступно для просмотра ниже.



В главной роли Эрика Хаммарберг.

Режиссёры: Мария Раннанхеймо и Ритва Неро.

Отрывки из фильмов «Карельская деревенская жизнь» (1936) и «Повседневная жизнь в Аунусе» (1943) © Национальный аудиовизуальный институт, Финляндия.

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