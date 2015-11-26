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Gunjack

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13 янв 2022 : 		 Новое видео GUNJACK
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Новое видео GUNJACK



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“Heart Of Tank”, новое видео GUNJACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Third Impact”, выход которого намечен на второе февраля:

1. Dagon
2. Blast N’ Roll
3. Twirling On Your Grave
4. The Tournament
5. Hypnotic Desease
6. Destroy The Seventh Seal
7. Coma
8. Meltdown
9. Nuke To Be Sure
10. Metal Influencer
11. The Thermopylae
12. Heart Of Tank
13. The Knights In White
14. Lie Of God




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