сегодня



Новое видео GUNJACK



“Heart Of Tank”, новое видео GUNJACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Third Impact”, выход которого намечен на второе февраля:



1. Dagon

2. Blast N’ Roll

3. Twirling On Your Grave

4. The Tournament

5. Hypnotic Desease

6. Destroy The Seventh Seal

7. Coma

8. Meltdown

9. Nuke To Be Sure

10. Metal Influencer

11. The Thermopylae

12. Heart Of Tank

13. The Knights In White

14. Lie Of God







+0 -0



просмотров: 86