сегодня



Демонстрационное видео от DEVIANT PROCESS



DEVIANT PROCESS опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции “Emergence,” взятой из нового альбома "Nurture!"



Трек-лист:



1. In Worship, In Blood (07:32)

2. Emergence (05:20)

3. Asynchronous (05:42)

4. The Hammer Of Dogma (05:50)

5. Syrtis Magna (05:57)

6. Homo Homini Deus (04:37)

7. The Blessings Of Annihilation Infinite (07:49)

8. Cybervoid (Obliveon cover) (03:56)







+1 -0



просмотров: 175