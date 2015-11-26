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Новая песня KATROS
KATROS — блэк-металл-проект из Коуволы, состоящий из двух человек. Оба участника имеют более чем десятилетний опыт сочинения и игры в различных группах. Проект стартовал во время пандемии летом 2021 года, а в конце года вышел первый сингл "Raato".
Состав:
JH — гитара, бас;
JL — вокал, ударные.
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