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Katros

Финляндия

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18 янв 2022 : Новая песня KATROS



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Новая песня KATROS



KATROS — блэк-металл-проект из Коуволы, состоящий из двух человек. Оба участника имеют более чем десятилетний опыт сочинения и игры в различных группах. Проект стартовал во время пандемии летом 2021 года, а в конце года вышел первый сингл "Raato".



Состав:

JH — гитара, бас;

JL — вокал, ударные.

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