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19 янв 2022
Новая песня AESTHUS
"Vihani Alttarilta", новая песня AESTHUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hänen temppelinsä varjoissa", выход которого намечен на 21 марта на Purity Through Fire:
1. Hänen temppelinsä varjoissa
2. Vihani alttarilta
3. Kuolonpolku
4. Jälkeläinen
5. Verta Saatanalle
6. Ikiyössä
7. Tyhjyys, ikuinen kuolema
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