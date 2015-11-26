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Aesthus

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19 янв 2022 : 		 Новая песня AESTHUS
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|||| 19 янв 2022

Новая песня AESTHUS



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"Vihani Alttarilta", новая песня AESTHUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hänen temppelinsä varjoissa", выход которого намечен на 21 марта на Purity Through Fire:

1. Hänen temppelinsä varjoissa
2. Vihani alttarilta
3. Kuolonpolku
4. Jälkeläinen
5. Verta Saatanalle
6. Ikiyössä
7. Tyhjyys, ikuinen kuolema




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