Новый альбом ABRASIVE выйдет зимой



ABRASIVE выпустят новую работу, получившую название “Edge of Darkness”, в феврале этого года.



Трек-лист:



01. Puppet Face

02. Reborn

03. Chamber of Secrets

04. Mass of Human Flesh

05. Bleed for Us

06. Innocence

07. Pull the Strings

08. Bizzare

09. Uncontrolled

10. Emptiness





