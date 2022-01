19 янв 2022



Новый альбом KING BASTARD доступен для прослушивания



“It Came From The Void”, новый альбом KING BASTARD, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. From Hell to Horizon

02. Kepler-452b

03. Psychosis (in a Vacuum)

04. Bury the Survivors/Ashes to Ashes

05. Black Hole Viscera

06. Succumb to the Void https://kingbastardtheband.bandcamp.com/







+1 -1



просмотров: 124