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Hollow

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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|||| сегодня

Новое демо HOLLOW доступно для прослушивания



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"Demo", новое демо HOLLOW, доступно для прослушивания ниже.

Трек-лист:

1. Empty Ruins Of An Old Fortress... (0:00)
2. ...Where Thy Brethren Lie (2:38)
3. Secrets Of The Dark Forest (4:24)
4. Chained In Darkness (7:19)

Состав:

Гитара и эмбиент: Ignotum
Вторая гитара и вокал: Capra Sanquinis
Барабаны и лирика: Zalomos




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