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Новое демо HOLLOW доступно для прослушивания
"Demo", новое демо HOLLOW, доступно для прослушивания ниже.
Трек-лист:
1. Empty Ruins Of An Old Fortress... (0:00)
2. ...Where Thy Brethren Lie (2:38)
3. Secrets Of The Dark Forest (4:24)
4. Chained In Darkness (7:19)
Состав:
Гитара и эмбиент: Ignotum
Вторая гитара и вокал: Capra Sanquinis
Барабаны и лирика: Zalomos
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