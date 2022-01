все новости группы







Hollow

Финляндия

14 янв 2022 : Новое демо HOLLOW доступно для прослушивания



Новое демо HOLLOW доступно для прослушивания



"Demo", новое демо HOLLOW, доступно для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. Empty Ruins Of An Old Fortress... (0:00)

2. ...Where Thy Brethren Lie (2:38)

3. Secrets Of The Dark Forest (4:24)

4. Chained In Darkness (7:19)



Состав:



Гитара и эмбиент: Ignotum

Вторая гитара и вокал: Capra Sanquinis

Барабаны и лирика: Zalomos







