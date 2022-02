сегодня



Новый альбом VORTECH доступен для прослушивания



“The Shadow Presence”, новый альбом VORTECH, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. The Dark City 03:32



2. Conflict Revolution 03:44



3. Aural Disconnect 03:39



4. Subdivision 03:15



5. On Splitting Planets 02:57



6. World Vector 03:55



7. The Thought Machinery 04:29



8. Exogenic Pulse 03:36



9. Indivisible 04:01



10. From Biodeath to Persistence 04:10



11. The Evolved Ones 04:04



12. The Dust That Remains 03:27



13. Obey, Conform, Embody 03:42



14. Photon City 04:30



15. Null 05:23 http://www.vortechmusic.com/

https://vortech.bandcamp.com/album/the-shadow-presence?from=embed#:~:text=%3Ciframe%20style%3D%22border,Vortech%3C/a%3E%3C/iframe%3E





