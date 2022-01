сегодня



Новая песня TWISTED TOWER DIRE



“Some Other Time, Some Other Place”, новая песня группы TWISTED TOWER DIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника "Crest Of The Martyrs Demos", выход которого запланирован на третье марта на Nameless Grave Records.



Трек-лист:



“At Night”

“Some Other Time, Some Other Place”

“Axes And Honor”

“To Be A Champion”

“Infinitum”

“Fight To Be Free”

“Transfixed”

“Guardian Bloodline”

“The Reflecting Pool”

Crest of the Martyrs Demos by TWISTED TOWER DIRE





