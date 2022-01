сегодня



Видео с текстом от THOUGHTCRIME



THOUGHTCRIME опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Alone", которая взята из ЕР “Thoughtcrime”, выходящего 28 января.



Трек-лист:



01. Not Anymore

02. Pestilence

03. Alone

04. Fear Of Nothing

05. Long Live The King







просмотров: 128