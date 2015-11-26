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Новое видео CELESTE



"Le Coeur Noir Charbon", новое видео группы CELESTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Assassine(s)", выходящего на Nuclear Blast Records 28 января.



Трек-лист:



"Des Torrents De Coups"

"De Tes Yeux Bleus Perlés"

"Nonchalantes De Beauté"

"Draguée Tout Au Fond"

"(A)"

"Il A Tant Rêvé D’elles"

"Elle Se Répète Froidement"

"Le Coeur Noir Charbon" http://www.weareceleste.com

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