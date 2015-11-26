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Celeste

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Новое видео CELESTE



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"Le Coeur Noir Charbon", новое видео группы CELESTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Assassine(s)", выходящего на Nuclear Blast Records 28 января.

Трек-лист:

"Des Torrents De Coups"
"De Tes Yeux Bleus Perlés"
"Nonchalantes De Beauté"
"Draguée Tout Au Fond"
"(A)"
"Il A Tant Rêvé D’elles"
"Elle Se Répète Froidement"
"Le Coeur Noir Charbon"



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