FABIO LIONE в новом видео CRUSADE OF BARDS



"Lies & Ashes". новое видео CRUSADE Of BARDS, в съемках которого принимал участие FABIO LIONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Tales Of The Seven Seas, выход которого намечен на 18 февраля:



"Anuri"

"The Northwest Passage"

"An Ocean Between Us – Part III – A New World"

"Dunkirk Privateers"

"Vento Aureo"

"Naupaktos"

"Manti" (interlude)

"The Red Charade"

"Hasard"

"Samudr Ka Mandir"

"Lies & Ashes"

"Leap Of Faith"

"The White Witch"

"As Above, So Below" (outro)







