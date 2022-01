сегодня



Новое видео EISFABRIK



Lost Control (Lager 2 Clip), , новое видео EISFABRIK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Life Below Zero”:



CD1:

01 Mirror

02 Saving Shore

03 Eins mit dem Wind

04 Wait for a Sign

05 Neurodämon

06 Lost in Endless Ice

07 7even Days of Darkness

08:White Wings

09 Choose

10 Energie

11 Glück auf!

12 Lost Control

13 One More Tale



CD2:

01 Life Below Zero

02 Ain’t Gonna Lie

03 Over and Done

04 Wages of Sin

05 Zeit und Meer

06 Wake Up!

07 Alles still https://www.eismusik.de/







