2 фев 2022



Новое видео PRIDELANDS



"Heavy Tongue", новое видео PRIDELANDS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Light Bends':



01. I Reach Into Your Heart

02. The Walls

03. Parallel Lines

04. Parted Time

05. The Lake of Twisted Limbs

06. Safer Here

07. Heavy Tongue

08. Antipathy

09. Translucent Blues

10. Evergrowth

11. The Sun Will Find Us https://www.pridelandsofficial.com/







просмотров: 86