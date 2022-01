сегодня



Новая песня FALLS OF RAUROS



Clarity, новая песня FALLS OF RAUROS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Key to a Vanishing Future", выход которого намечен на 25 марта на

Eisenwald:



1. Clarity 07:26

2. Desert of Heart 07:25

3. Survival Poem 06:45

4. Known World Narrows 07:48

5. Daggers in Floodlight 07:59

6. Poverty Hymn 06:35 https://fallsofrauros.bandcamp.com/







