Новое видео CEREMONIAL CASTINGS



"Midnight Deathcult Phenomena", новое видео CEREMONIAL CASTINGS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из релиза 'Our Journey Through Forever', приуроченного к 25-летию коллектива. В него вошли два новых трека, а также набор перезаписанных тем из богатого творческого наследия группы:



1. Come Forth...Damnation

2. Immortal Black Art

3. Our Journey Through Forever

4. My Kingdom of Cold Sorrows

5. I; a Thousand Fires

6. Bewitching Black Metal

7. The Purifier of Battle Pt. I

8. Desecration of Grace

9. The Fall of Man

10. Midnight Deathcult Phenomena

11. Darkness & War

12. Into the Black Forest of Witchery

13. Sweet Misery I Foresee

14. Barbaric is the Beast

15. Frostseasongoddess

16. Human Slave Infantry

17. The Purifier of Battle Pt. II

18. A Serpent's Kiss

19. Universal Funeral March

20. The Coming of Dawn We Fear http://www.ceremonialcastings.com







