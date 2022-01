сегодня



Новая песня SHAMAN’S HARVEST



‘Pretty People’, feat. SEVENDUST’s Clint Lowery, новая песня SHAMAN’S HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Rebelator”, выход которого намечен на 11 марта.



Трек-лист:



Under Your Skin

Toe The Line

Flatline

Voices

Wildfire

Lilith

Mama

Hurricane

Pretty People

Wishing Well

Bird Dog http://www.shamansharvest.com/







