20 янв 2022 : Новая песня GRAND HARVEST



Новая песня GRAND HARVEST



"Fatehammer", новая песня группы GRAND HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Consummatum Est", выход которого запланирован на 25 марта на Messor Grandis Productions.



Трек-лист:



"Sol Maledictor"

"The Harrow"

"No Paler A Horse"

"As The Vultures Descend"

"Crowns To Ashes - Thrones To Dust"

"My Desolate Sea"

"Fatehammer"

"In Memoriam - Magnus Invictus"

"Consummatum Est"







