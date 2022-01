все новости группы







Helge

Дания

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/HELGEofficialband/





20 янв 2022 : Новая песня HELGE



сегодня



Новая песня HELGE



“Disavow”, новая песня HELGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Neuroplasticity", выход которого намечен на четвёртое марта.



Трек-лист:



Disavow

Dying To Become…

Cordyceps

Thrall

The Calling: Wakan Tanka

Depressive Waters

With The Attention Of A Million

Lack Of Serotonin

Venomous Breath

Satori







+0 -0



просмотров: 210