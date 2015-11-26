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Новая песня HELGE
“Disavow”, новая песня HELGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Neuroplasticity", выход которого намечен на четвёртое марта.
Трек-лист:
Disavow
Dying To Become…
Cordyceps
Thrall
The Calling: Wakan Tanka
Depressive Waters
With The Attention Of A Million
Lack Of Serotonin
Venomous Breath
Satori
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