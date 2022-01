17 янв 2022



Новое видео SILVERLANE



Medusa, новое видео SILVERLANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "INSIDE INTERNAL INFINTY":



01 – Twinkle Twinkle Little Star

02 – I Universe

03 – Blessed

04 – Hero Inn Sunset Club

05 – Leviathan Rising

06 – Medusa

07 – Soul Of Tears

08 – Scorched Earth

09 – Für Immer Und Ewig (feat. Patty Gurdy)

10 – Life To Die For http://www.silverlane.org







