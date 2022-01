24 янв 2022



Новая песня MUD SPENCER



"Back To Origin", новая песня MUD SPENCER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fuzz Soup", который вышел 21 января на Argonauta Records.



Трек-лист:



Razana

Back To Origin

Fuzz Soup

Quest For Fire

Ride The Mammoth

Argapura

The Shelter

Surfin The Dune

The Cheating Mole

Tumulus

Narcolepsy







