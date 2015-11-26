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24 янв 2022
Новая песня MUD SPENCER
"Back To Origin", новая песня MUD SPENCER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fuzz Soup", который вышел 21 января на Argonauta Records.
Трек-лист:
Razana
Back To Origin
Fuzz Soup
Quest For Fire
Ride The Mammoth
Argapura
The Shelter
Surfin The Dune
The Cheating Mole
Tumulus
Narcolepsy
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