17 янв 2022



Бывший барабанщик LORDI в JIMBO’S GARAGE



Wings, новая песня группы JIMBO’S GARAGE, основанной Jimbo Mäkeläinen (Ironcross, Lordi), доступна ниже. В записи этого трека принимали участие вокалисты Taage Laiho (Kilpi, Altaria, Mad Hatter’s Den) и Maya Liittokivi (Deathlike Silence), гитарист Kari Riihimäki и басист Jari Riitala.

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