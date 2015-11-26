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Jimbos Garage

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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|||| 17 янв 2022

Бывший барабанщик LORDI в JIMBO’S GARAGE



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Wings, новая песня группы JIMBO’S GARAGE, основанной Jimbo Mäkeläinen (Ironcross, Lordi), доступна ниже. В записи этого трека принимали участие вокалисты Taage Laiho (Kilpi, Altaria, Mad Hatter’s Den) и Maya Liittokivi (Deathlike Silence), гитарист Kari Riihimäki и басист Jari Riitala.




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